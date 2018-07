Valuta: Trump svækker dollar med verbal valutamanipulation

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollars markante svækkelse fredag fastholdes og udbygges mandag morgen, hvor de asiatiske investorer har mulighed for at indprise USA's præsidents, Donald Trumps, verbale angreb på valutamarkedets fundamentale kursvurdering op til weekenden.



Donald Trump udtrykte ubehag med den amerikanske valutas styrke og anklagede både EU og Kina for at manipulere med kursen på deres respektive valutaer.



Donald Trump var på tv-skærmen hos CNBC, hvor han gjorde det klart, at han er parat til at indføre told på stort set al import fra Kina, fordi kineserne har "flået" USA, der er "nede med utrolige beløb" i samhandlen.



Meldingen blev fulgt op af to tweets, der samtidig kritiserede både Kina og eurozonen for at manipulere med valutaer via lave renter.



"Kina, Den Europæiske Union og andre har manipuleret deres valutakurser og renter lavere, mens USA hæver renterne, og dollaren bliver stærkere og stærkere for hver dag - hvilket fjerner fordelen for vore store virksomheder. Som sædvanlig er det ikke en fair kamp," lød det fra Trump.



At de lave renter er en udløber at Federal Reserves tilsvarende lavrente-pengepolitik, der i årevis ramte især EU på grund af en ekstrem svag dollar, er tilsyneladende gået i præsidentens glemmebog.



De to tweets blev efterfølgende slettet, men effekten af udtalelserne i de slettede tweets er umiskendelig en generel svækkelse af dollar.



Selv om Trumps kommentarer er negative for dollar, kommer den største effekt fra den øgede usikkerhed.



"I øjeblikket ved vi ikke, hvad slags pres eller kommentarer, der kan komme fra USA. Samtidig ser amerikanske renter ud til at have bundet ud. Årsagen til, at præsident Trump er meget nervøs over for dollar, er, at Fed fortsætter med at stramme pengepolitikken. Under sådanne omstændigheder ser fundamentet temmelig positivt ud for den amerikanske dollar," siger valutachef Osamu Takashima fra Citigroup Global Markets Japan ifølge Reuters.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3145 dollar mod 1,3100 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1740 dollar mod 1,1705 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 110,90 yen mod 111,85 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8930 pund på en euro mandag morgen mod 0,8935 pund fredag eftermiddag, og der går 130,20 yen på en euro mandag morgen mod 130,90 yen fredag eftermiddag.



