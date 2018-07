Aktier: Blandet asiatisk udvikling i kølvandet af Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet fredag morgen, hvor markedsdeltagerne prøver at forholde sig til torsdagens fald på Wall Street, efter at USA's præsident, Donald Trump, kritiserede Federal Reserves renteforhøjelser, mens den langvarige frygt for en global handelskrig forsætter.Donald Trump brød i et interview med CNBC den for længst etablerede præsident-praksis med ikke at kommentere Federal Reserves beslutninger i respekt for centralbankens uafhængighed."Jeg er ikke glad for det. Men jeg lader dem gøre, hvad de føler er bedst, lød det fra Trump, der samtidig vurderede, at højere renter efterlader USA ringere stillet end EU, Kina og Japan, hvilket ifølge Trump gør det muligt for deres valutaer at blive svækket, efterhånden som den amerikanske dollar bliver styrket."Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan svinger tæt om nulpunktet.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,7 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.I Kina er de negative tendenser også fremherskende, men en fortsat svækkelse af yuan hjælper lidt på det samlede billede.Det ledende Shanghai Composite-indeks viger 0,1 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,4 pct., mens Hongkongs aktiebørs' hovedindeks, Hang Seng, dykker 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder falder Sydkoreas Kospi-indeks 0,2 pct., mens Taiwans Taiex-indeks ligger med et plus på 0,6 pct., Singapores Strait Times-indeks øger 0,4 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,3 pct.Fredag morgen fortsætter den blandede udvikling. Futures på S&P 500 ligger med fald på 0,2 pct., Dow Jones-futuren falder 0,3 pct., mens Nasdaq-futuren stiger 0,1 pct.Indeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS