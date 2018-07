Råvarer: Olieprisen stiger en smule efter uventet dyk i USA-lagre

Relateret indhold Artikler

Prisen på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger en smule efter et uventet fald i de amerikanske lagre af benzin og destillater. Priserne på guld og kobber er stort set uændrede.



Den amerikanske benzinbeholdning er faldet med 3,2 mio. tønder sidste uge, mens lagerbeholdningen af destillater er faldet med 371.000 tønder, oplyste det amerikanske energiministerium (EIA) onsdag ifølge Reuters.



I en rundspørge foretaget af Reuters blev det ellers spået af analytikerne, at lagrene af benzin ville vise en uændret udvikling, mens det var ventet, at de amerikanske lagre af destillater ville stige med omkring 900.000 tønder.



Opgørelsen viste desuden, at de amerikanske råolielagre steg med 5,84 mio. tønder i den forgangne uge.



Set over den seneste uge er olieprisen faldet, efter at Opec samt Rusland har øget produktionen, hvilket har lettet nogle af forsyningsafbrydelserne.



Ifølge Bloomberg News strækker olieprisernes fald sig over hele juli måned med et samlet fald på omkring 7 pct. Investorerne ser nu på et muligt fald i oliebeholdningen i både Venezuela og Iran samt sporadiske forsyningsafbrydelser i Libyen, mens de venter på omfanget af Opecs øgede olieproduktion.



"Udnyttelsesgraden hos raffinaderierne i USA har været på næsten fuld kapacitet, og det vil gradvist falde med planlagt vedligeholdelse, hvilket vil føre til en opbygning af olie overordnet set, mens beholdningen på benzin og hos destillaterne falder. Opec har løftet produktionen siden juni, og det vil langsomt løse nogle af problemerne med beholdningen," siger Lim Jaekyun, der er råvareanalytiker hos KB Securities, til Bloomberg News.



Overholdelse af begrænsningerne på olieproduktionen hos Opec- og ikke-Opec-medlemmer er faldet til omkring 120 pct. i juni fra 147 pct. i maj, fortalte to kilder onsdag til Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 72,80 dollar mod 72,18 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,84 dollar mod 68,04 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en ounce guld 1225,38 dollar mod 1224,45 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6165 dollar mod 6180 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS