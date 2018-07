Valuta: Dollar får støtte fra Feds Powell

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar får lidt støtte fra optimistiske kommentarer fra Federal Reserves topchef, Jerome Powell, der onsdag bekræftede forventningerne til centralbankens renteforhøjelser i år.



I den halvårlige redegørelse for centralbankens pengepolitik sagde han, at han mener, at USA er på kurs til en årelang stabil vækst, mens han omhyggeligt nedtonede risikoen for amerikansk økonomi fra den eskalerende handelskonflikt.



Og mens dollar er investorernes førstevalg, svækkes den kinesiske yuan til det svageste niveau i et år. Dollar koster 6,7390 on-shore yuan, mens den off-shore svækkes til 6,7665 yuan per dollar - niveauer, som ikke er set siden juli 2017.



Den kinesiske yuans svækkelse kommer efter, at præsident Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Larry Kudlow, på et investeringsforum i New York vurderede, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, har blokeret for fremskridt i en aftale om at afslutte den amerikansk-kinesiske takstkrig.



Larry Kudlow sagde, at Kina kunne afvikle de amerikanske tariffer "i eftermiddag ved at indtage en mere tilfredsstillende tilgang" og tage skridt, som andre lande også kræver.



"Der er ingen reel grund til at sælge dollar i øjeblikket, og selve handelskrigen vil føre til øget efterspørgsel efter dollar," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Svag britisk inflation



Sterling er fortsat skrøbelig over for såvel dollar som euro og handles nær flere måneders bundniveau.



Svage inflationsdata og politisk uro relateret til Storbritanniens planer om at forlade Den Europæiske Union slår pusten ud af britiske pund sterling, der torsdag morgen koster 1,3070 dollar mod 1,3060 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1640 dollar mod 1,1645 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 112,75 yen mod 112,80 yen onsdag.



Dermed går der 131,25 yen på en euro torsdag morgen mod 131,35 yen onsdag og 0,8905 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8915 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS