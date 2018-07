Aktier: Stigninger i Asien på basis af Wall Street og stærk dollar

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktiemarkeder følger Wall Street op onsdag morgen, efter at et optimistisk perspektiv fra den amerikanske centralbankchef har givet et løft til de risikoprægede aktiver."Udsigterne er i overensstemmelse med to yderligere renteforhøjelser i år. Den største risiko er, at privatpersoner, erhvervsliv og finansmarkeder har undervurderet Trumps ønske om at ændre handelsstrømmene, og at yderligere skridt til at gennemføre takster vil føre til en nedgang i tilliden, en afmatning i ansættelserne og en korrektion i aktiemarkederne," siger økonom Michael Gaspen fra Barclays til Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,5 pct.I Tokyo øger den fortsatte svage japanske yen investorernes risikolyst."Investorer animeres til at tage risici på baggrund af den stærke dollar," siger markedsstrateg Shogo Maekawa fra JPMorgan Asset Management i Tokyo til AP.Nikkei-indekset stiger 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.Også i Kina er der pæne gevinster. Shanghai Composite og CSI 300-indekset øger begge 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med en gevinst på lidt mere beskedne 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 0,4 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,7 pct.Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på under 0,1 pct.Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS