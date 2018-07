Valuta: Fed-redegørelse lægger fast grund under dollar

Relateret indhold Aktieordbog

Investorerne på valutamarkedet vælger onsdag morgen at se bort fra USA's præsident Donald Trumps topmøde-kalamiteter og efterfølgende bortforklaringer for i stedet at fokusere på Federal Reserves topchef, Jerome Powell, der tirsdag gav et optimistisk perspektiv for den amerikanske økonomi og forstærkede troen på, at centralbanken holder fast i den annoncerede renteforhøjelses-strategi.



Jerome Powell sagde tirsdag i den halvårlige redegørelse for Federal Reserves pengepolitik over for Kongressen, at USA er på sporet af adskillige år med stabil vækst, mens han i vid udstrækning nedtonede de risici, der måtte være forbundet med en handelskrig.



Det sendte de amerikanske renter en anelse op, hvilket har lagt en fast grund under dollar.



"Dollar står til at styrkes yderligere, især mod yen, med den nuværende risikoaversion på aktiemarkederne. Og selv om de lange T-bond-renter ikke stiger specielt meget, afspejler det investorernes efterspørgsel efter amerikanske aktiver, der genererer en grad af dollar-efterspørgsel," vurderer seniorstrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities over for Reuters.



Wall Street steg tirsdag for fjerde dag i træk, og der blev sat rekord i Nasdaq-indekset.



Sterling presses af politisk usikkerhed



Sterling er under pres fra briternes politiske problemer med brexit. Investorerne forventer flere udfordringer, efter at premierminister Theresa Mays regering kun klarede sig gennem tirsdagens parlamentsafstemning om post-brexit-handel med EU med et snævert flertal.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,3110 dollar mod 1,3180 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1655 dollar mod 1,1690 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,90 yen mod 112,80 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,60 yen på en euro onsdag morgen mod 131,85 yen tirsdag, og der går 0,8890 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8870 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS