Råvarer: Stabilt lave oliepriser efter begivenhedsrig dag

Efter et skarpt dyk i oliepriserne mandag ligger både Brent og WTI-olie på et stabilt lavt niveau tirsdag morgen. Mandagens fald kom i kølvandet efter, at Libyen i sidste uge fik fire olieterminaler tilbage i produktion og spekulationer om, at Trump-regeringen vil reducere sine oliereserver.



Mandag faldt prisen på WTI med 4,2 pct., mens Brent-prisen dykkede med 4,6 pct. og dermed ramte sit laveste niveau siden midten af april. I løbet af dagen steg priserne med omkring 0,4 pct.



Den amerikanske regering overvejer angiveligt at reducere sine oliereserver for at lægge en dæmper på benzinpriserne forud for midtvejsvalget i november. Samtidig reagerede markedet på nyheden om libyske terminalers genoptagelse af produktionen. Men selvom libyske oliehavne er ved at genåbne, er "truslen om yderligere forstyrrelser af udbuddet ikke fuldstændig fordampet", skriver den australske bank ANZ i en note.



En strejke blandt oliearbejdere i Norge intensiveredes mandag, hvor flere hundrede nedlagde arbejdet i en konflikt om løn og pension. Strejken, der begyndte tirsdag i sidste uge, har haft begrænset betydning for Norges olieproduktion indtil videre.



I alt er oliepriserne faldet med omkring 8 pct. siden priserne ramte et tre-årigt højdepunkt i sidste måned oven på bekymringer for en global handelskrig, samt sanktioner mod Venezuela og Iran.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 72,16 dollar mod 72,60 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,09 dollar mod 68,37 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1241,23 dollar mod 1240,04 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6248,50 dollar mod 6192,00 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS