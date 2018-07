Aktier: Tokyo fortsætter sit modtræk til Asiens kursfald

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,8 Topix +1,2 Hongkongs Hang Seng -1,0 China Shanghai Composite -1,0 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan ligger med generelle kursfald tirsdag morgen, men i Tokyo er stemningen anderledes positiv.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et fald på 0,5 pct.I Tokyo giver den fortsatte svækkelse af den japanske yen investorerne mod på nye opkøb.- Nikkei kan ramme 23.000, da den svage yen løfter stemningen, men markedet understøttes ikke af en stærk underliggende tendens - det er alene momentum, siger analytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities i Tokyo.Nikkei-indekset stiger 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,2 pct.I Kina er der langt mere tilbageholdenhed, idet aktiemarkedet forlænger mandagens tab i kølvandet af bløde økonomiske vækstdata.Shanghai Composite viger 1,0 pct., mens CSI 300-indekset dropper 1,1 pct. Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 1,0 pct.Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures med små udsving tæt på nul.Indeksværdi kl. 5.40./ritzau/FINANS