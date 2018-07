Valuta: Afventende sommermarked inden Fed-redegørelse

Valutahandlerne er tilfredse med at læne sig tilbage tirsdag morgen, hvor sommerstilheden for alvor er ved at få fodfæste i markedet, mens de tilbageværende investorer venter på dagens tale fra Federal Reserves topchef, Jerome Powell, der for første gang siden indsættelsen skal gennemføre den pengepolitiske redegørelse over for kongressen i Washington.



Jerome Powells udtalelser kan meget vel give indikationer om tempoet i de fremtidige amerikanske renteforhøjelser, når han står skoleret over for Senatets bankudvalg tirsdag, efterfulgt af endnu en omgang onsdag over for Repræsentanternes Hus' finansudvalg.



"Det lader til, at markederne har fokus på, hvorvidt handelskrigen mellem USA og Kina kan påvirke udsigterne for Feds annoncerede stramninger," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities til Reuters.



Powell vil sandsynligvis bekræfte Feds gradvise pengepolitiske opstramningspolitik, mens enhver antydning af forsigtighed grundet handelskrigen kan give buler i markedets appetit på risiko.



Den holdning deles ikke af alle Federal Reserves topfolk. Mandag lod chefen for Federal Reserves afdeling i Minneapolis, Neel Kashkari, forstå, at frygten for recession bør få centralbanken til at afstå fra at hæve den toneangivende rente ret meget mere.



"Powell, der er republikansk og tæt på Trump-administration, vil næppe sætte spotlight på ret meget af den negative side af handelskrigen mellem USA og Kina," vurderer Masafumi Yamamoto.



Men hidtil har udsigten til en omvendt rentekurve, hvor den toårige rente overstiger den tiårige, og bekymringer over intensiveret handelstvist ikke afsporet dollar hidtil.



"Jeg tror, at dollar er i en konsolideringsfase efter den kraftige styrkelse i april," siger valutastrateg Shinichiro Kadota fra Barclays og fortsætter:



"Der kan være lidt positionsjustering, men ud over det tror jeg, at markedet vil vente på redegørelsen senere på dagen."



Dollar koster 112,40 yen mod 112,35 yen mandag eftermiddag, og euro koster tirsdag morgen 1,1705 dollar mod 1,1710 dollar mandag eftermiddag.



Dermed går der 131,55 yen på en euro tirsdag morgen, hvilket også var tilfældet mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS