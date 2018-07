Råvarer: Oliepriserne falder efter frygt for olieproduktionen lettes

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikansk WTI-olie falder en smule, efter at frygten for olieforsyningssvigt er lettet, samtidig med at Libyen har genoptaget sin olieeksport. Guld- og kobberpriserne stiger en anelse.



Hvor sidste uges oliepriser lå højt ved ugens udgang grundet olieproduktionsafbrydelse i Libyen samt strejker i Norge og Irak, endte de alligevel med at falde. Det er anden uge i træk, at oliepriserne falder.



"Oliepriserne faldt, i takt med at frygten for et forsyningssvigt blev lettet. Nyheden om at Libyens statsejede olieselskab havde genoptaget sin produktion fra et større oliefelt, startede frasalget tidligere på ugen," skriver ANZ Bank i et notat ifølge Reuters.



Markedsfokus er rettet mod en mulig produktionsforøgelse. Det er på trods af, at en norsk fagforening for ansatte på både offshore olie- og gasborerigs har igangsat en seks-dages-strejke.



USA's præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, skal mandag holde møde i Helsinki.



Donald Trump har før gjort opmærksom på sin utilfredshed med de høje oliepriser og bedt Opec om at sænke dem.



Den russiske energiminister, Alexander Novak, sagde fredag ifølge Reuters, at Rusland og andre større olieproducerende lande kan øge produktionen, i det tilfælde at oliemarkedet skulle blive ramt af oliemangel.



"Der er blandede signaler om olieproduktionen, og jeg tror, at prisen på Brent højst sandsynligt vil ligge lavt-til-middel 70 dollar. Et møde mellem den amerikanske præsident, Trump, og den russiske præsident, Putin, bliver også holdt øje med, i tilfælde af at de siger noget om olie," siger Kim Kwang-rae, der er råvareanalytiker hos Samsung Futures, til Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 74,92 dollar mod 75,03 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,66 dollar mod 71,01 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en ounce guld 1243,45 dollar mod 1242,44 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6225 dollar mod 6215 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS