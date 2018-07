Aktier: Generelle kursfald i Asien og lukket i Japan på grund af helligdag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktier falder mandag, hvor de japanske investorer er fraværende på grund af "Marine Day", der er en national helligdag.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,3 pct.De tilbageværende markedsdeltagere fokuserer på en mindre opbremsning i Kinas økonomi i andet kvartal, mens frygten for effekten af en total handelskrig fortsat hænger over markederne.Officielle data viser, at Kinas økonomi voksede 6,7 pct. i andet kvartal af 2018 - eller lidt mindre end den 6,8 pct. store vækst registreret i hvert af de foregående tre kvartaler.Mens BNP-tallene var i overensstemmelse med markedsforventningerne, viste friske data en langsommere vækst end ventet i Kinas industriproduktion."Det ville være utroligt, hvis Kinas BNP-vækst kunne fortsætte på det niveau, som er vist historisk. Så jeg tror, at der altid har været en forventning om en vis gradvis afmatning, og at afmatningen i væksten sandsynligvis er mindre, end markedet virkelig troede," siger analytiker Jim McCafferty fra Nomura i Hongkong til Reuters.I Kina falder det ledende Shanghai Composite-indeks med 0,5 pct., og det teknologitunge CSI 300-indeks dropper ligeledes 0,5 pct., mens Hongkongs aktiebørs' hovedindeks, Hang Seng, viger 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et tab på 0,3 pct., og Singapores Strait Times-indeks viger 0,9 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et minus på 0,5 pct.Mandag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 6.00./ritzau/FINANS