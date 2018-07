Valuta: Mindre udsving med lav omsætning i Tokyos fravær

De store valutaer holder sig inden for de seneste dages interval mandag morgen, hvor den kinesisk-amerikanske handelskrig er sendt i baggrunden - ikke mindst på grund af USA's præsidents, Donald Trumps, Europa-tur, der med næsten usvigelig forudsigelighed har kastet diverse trusler og kalamiteter af sig i weekendens løb.



Og mens bekymringerne om Trumps møde med den russiske præsident, Putin, mandag står øverst på den politiske dagsorden, dukker de få markedsdeltagere i Tokyos fravær sig og afventer dagens vigtige data for det amerikanske detailsalg.



"USA's detailhandel og industriproduktion i juni udgives i dag og i morgen, og sammen med de kinesiske data bør de vise, at den globale vækst fortsat er robust indtil videre," skriver JPMorgans analytikere i et notat ifølge Reuters.



Dagens kinesiske data for BNP-væksten i andet kvartal var en anelse bedre end forventet. Økonomien udvidede sig med 1,8 pct. i forhold til første kvartal i sæsonkorrigerede tal, mens analytikerne havde ventet en stigning i væksten på 1,6 pct.



På årsbasis er BNP-væksten gjort op til 6,7 pct., hvilket også var analytikernes estimerede vækst.



Og selv for Kinas eksport, som kan blive ramt i andet halvår af de amerikanske toldsatser, er det positivt, at servicesektoren stadig er den største bidragsyder til væksten.



Senere på ugen skal Federal Reserves topchef, Jerome Powell, redegøre for pengepolitikken på den halvårlige kongreshøring i Washington. Inden mødet offentliggør centralbanken den ledsagende pengepolitiske rapport, Beige Book.



Pund styrket en anelse



Britiske pund er kommet forholdsvis godt ud af weekenden trods de fortsatte bekymringer om brexit, der truer med at sende den britiske premierminister, Theresa May, ud i en kamp for politisk overlevelse.



Mandag stemmer parlamentet om ændringer af regeringens toldordning med EU efter brexit. Det står på forhånd ikke klart, om de ledende euroskeptikere er indstillede på at stemme for et ændringsforslag.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3240 dollar mod 1,3200 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1685 dollar mod 1,1665 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,45 yen mod 112,40 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8825 pund på en euro mandag morgen mod 0,8835 pund fredag eftermiddag, og der går 131,40 yen på en euro mandag morgen mod 131,10 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS