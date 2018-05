Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til en rolig morgen på det danske obligationsmarked onsdag, hvor investorerne i eftermiddag formentlig vil sidde klistret til skærmene for at følge et hav af økonomiske begivenheder.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter. Dagens strøm af amerikanske nøgletal har potentiale til at rykke obligationsrenterne. Vi vil især holde øje med industriproduktionen og kapacitetsudnyttelsen," skriver makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i en morgenkommentar.



Fra klokken 14.30 og frem kommer nøgletal og taler fra Federal Reserve-medlemmer. Først kommer tallene for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser. Derefter kommer industriproduktionen, som ventes at vise en stigning på 0,6 pct. på månedsbasis ifølge økonomerne adspurgt af Bloomberg News.



Samtidig med industriproduktionen lander tallet for kapacitetsudnyttelse i april, der ifølge økonomerne ventes at vise en stigning til 78,4 pct. fra tidligere 78,0 pct.



"Vi vil holde øje med kapacitetsudnyttelsen, der begynder at nærme sig niveauerne før finanskrisen. Kapacitetsudnyttelsen har været let stigende i de seneste måneder, og det lover normalt godt for virksomhedernes investeringslyst," skriver makroanalytikeren.



Inden de vigtige nøgletal fra USA kommer der tal fra forbrugerpriserne i april i Tyskland, og efterfølgende for eurozonen. Der er dog tale om endelige opgørelser af tallene.



Derudover vil der komme fokus på en tale af chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, i Frankfurt klokken 14 dansk tid.



Den toneangivende amerikanske statsobligation rykkede en del på sig tirsdag, da den tog et spring på 6 basispoint til 3,07 pct., men onsdag morgen handles obligationen til en rente på 3,06 på markedet i Asien.



Den tiårige danske statsobligation endte med en rente på 0,65 pct. Det var 3 basispoint højere end niveauet ved dansk lukketid mandag. Dermed er den tiårige statsrente steget samlet 8 basispoint siden onsdag i sidste uge.



/ritzau/FINANS