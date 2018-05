Aktier: Nordkoreansk aflysning og lav japansk vækst trækker Asien ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex -0,8 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende med negativt fortegn onsdag morgen, hvor tirsdagens kursfald på Wall Street efter nye rentestigninger afspejles, mens aflyste forhandlinger mellem Pyongyang og Seoul har sat spørgsmålstegn ved det skelsættende amerikanske-nordkoreanske topmøde i juni."Det har ikke formået at blive en konstruktiv åbning for de asiatiske markeder i dag med modvind over det hele, især med de højere renter, der sandsynligvis vil mane til forsigtighed i regionen," siger analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore i en kommentar ifølge AP.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks falder 0,1 pct.Oven i den nyligt opståede tvivl om forholdet mellem USA og Nordkorea vægter en dybere end ventet økonomisk nedtur i Japan på investorernes risikovillighed.I Tokyo viger Nikkei-indekset 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,1 pct.På de kinesiske markeder er den negative indstilling også udbredt. Shanghai Composite falder 0,3 pct., og også CSI 300-indekset dropper 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng ligger med et minus på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,1 pct., og også Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 0,1 pct.Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus på 0,4 pct.Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med små stigninger på op mod 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Høj rente puste nyt liv i dollarstyrkelse Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS