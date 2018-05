Valuta: Høj rente puste nyt liv i dollarstyrkelse

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar står stærkt på de internationale valutamarkeder onsdag morgen, hvor en stigning i den toneangivende amerikanske tiårige T-bond til over 3 pct. har genoplivet den dollarpositive trend, der ellers havde mistet pusten i sidste uge.



Dollar er generelt styrket mod en kurv af seks andre hovedvalutaer siden midten af april, efter reducerede spændinger på den koreanske halvø og tiltag fra såvel kinesiske som amerikansk side for at forhindre en total handelskrig har sendt investorernes fokus over mod den rentefordel, som USA repræsenterer i forhold til de andre store økonomier - ikke mindst Japan og eurozonen.



Tirsdagens stærke amerikanske detailsalgs-data sendte den toneangivende T-bond til en syvårig rentetop på 3,095 pct.



Den tiårige renten har flirtet med 3 pct. siden sidste måned, hvor markedets bekymringer om en stigende inflation og et eksploderende budgetunderskud fik investorerne til at kaste de ellers sikre statspapirer fra sig.



"Dollar står især til en fordel over for euro på grund af højere renter, men mod yen kan styrkelsen fordampe, hvis den negative effekt fra de højere renter på aktiemarkedet er vedvarende," siger seniorvalutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Her spiller den japanske valutas rolle som sikker havn i tider med markedskrise og investor-risikoaversion ind.



"Det springende punkt er at forsøge at beregne, hvilket renteniveau der er holdbart for aktiemarkedet," siger Junichi Ishikawa.



Stigningen i de amerikanske renter vægtede tydeligt på aktiemarkedet tirsdag og sendte Wall Street-aktierne markant ned.



Euro koster onsdag morgen 1,1825 dollar mod 1,1865 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 110,30 yen mod 110,35 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,45 yen på en euro onsdag morgen mod 130,95 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS