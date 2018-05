Råvarer: Oliepriserne nærmer sig 2014-højder

Relateret indhold Artikler

Stor efterspørgsel, lurerende sanktioner mod Iran og Opec's nedsatte olieproduktion har ført til stabile oliepriser på niveau med 2014.



Priserne på Brent og WTI-olie ligger tirsdag morgen på henholdsvis 78,33 dollar og 71,05 dollar, hvilket er omkring samme niveau som tirsdag eftermiddag. WTI-olie er dermed næsten oppe på 2014-højder, hvor olien blev handlet for 71,89 dollar per tønde.



Det er der primært to årsager til, mener William O'Loughlin, der er investeringsanalytiker hos Rivkin Securities.



"Saudi-Arabien og resten af Opec-medlemmernes indsats for at skære i produktionen udgør for tiden en væsentlig faktor i at støtte oliepriserne sammen med sandsynligheden for reduceret eksport fra Iran på grund af sanktioner," siger William O'Loughlin til Reuters.



Markedet har dermed elimineret et globalt forsyningsoverskud af olie, der pressede oliepriserne i bund fra slutningen af 2014 til starten af 2017.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 78,33 dollar mod 78,14 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,05 dollar mod 71,19 dollar tirsdag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1312,53 dollar mod 1320,09 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6872,50 dollar, hvilket er 0,18 pct. højere end mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS