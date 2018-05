Aktier: Asiatiske investorer bremser op og trækker lidt i land

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex +0,9 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,5

Opdateret 6.57De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende med negativt fortegn tirsdag morgen, hvor mandagens stigninger på Wall Street ignoreres, mens de nylige stigninger evalueres på baggrund af økonomiske nøgletal og politiske risici, der har gjort investorerne en anelse mere forsigtige.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks falder knap 0,7 pct. efter tre dages stigninger, der mandag sendte indekset til det højeste niveau siden slutningen af marts."Markederne ser ud til at tage et pusterum efter de seneste stigninger og afvente ny udvikling i forhold til handelsspørgsmål mellem USA og Kina og Washingtons kommende topmøde med Nordkorea," siger markedsstrateg Yoshinori Shigemi fra JPMorgan Asset Management i Tokyo ifølge Reuters.I Tokyo viger Nikkei-indekset 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,1 pct.På de kinesiske markeder er den negative indstilling mere udbredt. Shanghai Composite falder 0,2 pct., CSI 300-indekset dropper 0,3 pct., og Hongkongs Hang Seng ligger med et minus på 0,9 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et tab på 0,6 pct., Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,7 pct., og Singapores Strait Times-indeks dropper 0,3 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et minus på 0,5 pct.Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures med fald på omkring 0,1 pct.LÆS MERE: Valuta: Høje renter lægger solidt fundament for dollar Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS