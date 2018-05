Aktier: Amerikansk optøning i forholdet til Kina giver kurshop i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +1,3 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +1,1 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,3

Opdateret 7:00De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende i positivt territorium mandag morgen, hvor tegn på en optøning i forholdet mellem USA og Kina er fremherskende efter en nedtoning af retorikken omkring en eventuel handelskrig.Vurderingen er opstået på baggrund af en håndsrækning fra USA's præsident, Donald Trump, til den kinesiske præsident, Xi Jinping, ved at fjerne forbuddet for amerikanske virksomheder mod at sælge komponenter til den kinesiske telegigant ZTE.ZTE, der efterfølgende har måttet lukke ned for store dele af aktiviteterne, blev pålagt sanktioner på grund af salg af teknisk udstyr til Iran og Nordkorea.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.I Tokyo stiger Nikkei-indekset 0,2 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,3 pct.På de kinesiske markeder aflæses de blidere toner i det amerikansk-kinesiske forhold tydeligt. Shanghai Composite øger 0,6 pct., mens CSI 300-indekset stiger 1,1 pct., og Hongkongs Hang Seng ligger med et plus på 1,2 pct."Faktum er, at når Trump nu arbejder for at finde en løsning på ZTE-krisen, markerer det det seneste tegn på en optøning i forholdet mellem Beijing og Washington. Det tyder på, at Trump kan se chancen for reelle fremskridt i handelsforhandlinger og opbløder USA's holdning til et problem, der er vigtigt for Kina," noterer JPMorgan i en kommentar ifølge Reuters.Den ventede genoprejsning af ZTE giver til gengæld dønninger i Sydkorea, hvor Samsung står til at mærke den kinesiske konkurrence, og derfor tynger godt ned i det samlede billede. Kospi-indekset falder 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,9 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 0,3 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et plus i samme størrelsesorden.I den mere kuriøse ende reagerer børsen i Kuala Lumpur positivt, mens malaysiske ringgit er på et fire måneders toppunkt siden sidste uges chokvalg af veteranpolitikeren Mahathir Mohamad, der førte oppositionspartiet Pakatan Harapan (Alliance of Hope) til en stærkt overraskende valgsejr over det regerende parti, som han engang selv har tilhørt. Mahathir Mohamad besejrede sin tidligere protegé, premierminister Najib Razak, som han havde anklaget for korruption.Det ledende indeks på børsen i Kuala Lumpur, Malay KLCI, stiger 0,8 pct.Mandag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på omkring 0,4 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Vigende amerikanske renter giver let dollarsvækkelse Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS