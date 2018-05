Råvarer: Oliepriserne stiger efter at USA trækker sig fra atomaftale

Oliepriserne stiger, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag valgte at trække USA ud af den internationale atomaftale med Iran samt at genindføre sanktioner mod det mellemøstlige land.



I 2016 genvandt Iran sin position som en af de største eksportører af olie, efter at landet indgik en atomaftale med de fem stormagter i FN's sikkerhedsråd samt Tyskland. Og i dag er landet det tredjestørste eksportland inden for OPEC.



Men efter at Donald Trump har trukket USA ud af atomaftalen og samtidig har sagt, at landet vil genindføre sanktioner mod Iran, hvilket højst sandsynligt vil dæmpe for handlen af iransk olie, har de europæiske og amerikanske oliepriser steget til sit højeste handelsniveau siden 2014.



De resterende lande i atomaftalen holder fast i, at aftalen skal forsætte, selv uden USA.



Blandt andet har den franske præsident, Emmanuel Macron, den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den britiske premierminister, Theresa May, efterfølgende udsendt en fælleserklæring, hvor de forsikrer om, at de fortsat forpligtiger sig til aftalen og de opfordrer samtidig Iran til at vise beherskelse i sit modsvar til USA's beslutning. Det skriver Bloomberg News.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 76,74 dollar mod 75,27 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,68 dollar mod 69,69 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for ædelmetaller er der en lille stigning i guldprisen, hvorimod prisen på kobber falder.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1311,10 dollar mod 1307,82 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6810 dollar mod 6814 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS