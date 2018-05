Aktier: Asien modtager Iran-usikkerhed blandet

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,0 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag morgen.Nye amerikanske sanktioner over for Teheran, efter at USA's præsident, Donald Trump, tirsdag trak USA ud af atomaftalen med Iran, bliver betragtet som forstyrrende for mange virksomheder.Trumps beslutning ses også som en øget risiko for forværring af de allerede spændte forbindelser mellem Iran og de amerikanske allierede i regionen."På meget kort sigt ser det ud som om, at virkningen af øgede geopolitiske bekymringer er begrænset til oliemarkederne. Men det er næppe afslutningen af den historie, siger seniorinvesteringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.De amerikanske sanktioner vurderes at kunne påvirke en række brancher, og intensiverede spændinger mellem Iran og Israel vil lægge en dæmper på aktiekurserne.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger med et minus på 0,2 pct.I Tokyo ser investorerne frem mod dagens regnskaber fra Toyota, Softbank og Mitsubishi. Nikkei-indekset falder 0,4 pct., og også det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,5 pct.På de kinesiske markeder er der også blandede strømninger. Shanghai Composite øger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset falder 0,1 pct. Hongkongs Hang Seng stiger til gengæld 0,5 pct.Onsdag morgen ligger de amerikanske futures blandet med marginale fald i S&P og Dow Jones, mens Nasdaq stiger lige så marginalt.Indeksværdi kl. 5.45./ritzau/FINANS