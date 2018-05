Valuta: Stærk dollar stabiliseret - men politisk usikkerhed lurer

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar står stærkt på de internationale valutamarkeder onsdag morgen.



Øjnene er rettet mod udviklingen i oliemarkedet, efter at prisen på den amerikanske olie, WTI, gik gennem 70 dollar per tønde i kølvandet af USA's præsident, Donald Trumps, tilbagetrækning fra den internationale atomaftale med Iran.



Præsident Trump erklærede tirsdag, at han trækker USA ud af atomaftalen med Iran og genindfører strikse sanktioner mod Teheran.



Det har sendt oliemarkedet i sving på grund af usikkerhed om de globale olieforsyninger, mens bruddet med USA's mangeårige vestlige allierede sår usikkerhed før de risikable atomforhandling med Nordkorea.



"Dollar er styrket overordnet, især mod yen, på baggrund af præsident Trumps beslutninger, stigende amerikanske renter og højere oliepriser. Der ser ud til at være delte meninger blandt markedsaktørerne om, hvor meget højere de amerikanske renter kan nå, så dollar kan står foran en vis turbulens," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street i Tokyo til Reuters.



Den tiårige amerikanske statsobligationsrente ligger onsdag morgen med 2,99 pct. omkring 2 basispoint højere i forhold til ved lukketid i New York tirsdag.



Mens dollar stabiliseres, er euro under pres fra svage økonomiske indikatorer og den udvidede rentedifference - et pres, der øges af en usikker politiske udvikling i Italien.



Italiens præsident, Sergio Mattarella, har opfordret partierne til bilægge stridigheder og sigte mod en "neutral regering", hvilket er blevet mødt med modstand og øget sandsynlighed for, at et nyt valg afholdes måske allerede i juli.



"Dollar er i en stærk position overfor de europæiske valutaer, eftersom retorik fra centralbankerne - ECB og Bank of England - opfattes som værende mere defensiv," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Euro koster onsdag morgen 1,1850 dollar mod 1,1855 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 109,50 yen mod 109,20 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,75 yen på en euro onsdag morgen mod 129,45 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS