Råvarer: Olieprisen falder op til Trumps beslutning om Iran-aftale

Olieprisen falder fortsat på grund af usikkerhed omkring Irans atomaftale, som den amerikanske præsident, Donald Trump, vil annoncere sin beslutning om senere tirsdag.



USA har truet med at forlade atomaftalen med Iran, og en mulig genindførsel af sanktioner vil gøre det sværere at sælge iransk råolie på verdensmarkedet. Olieprisen ligger derfor på 69,85 dollar tirsdag morgen.



Trump tweetede mandag, at han vil komme med beslutningen, om hvorvidt USA fortsat skal være en del af atomaftalen med Iran kl 14:00 i dag lokal tid. Det er fire dage tidligere end forventet, og fremskyndelsen har givet anledning til forventning om, at USA alligevel vil holde fast i atomaftalen og dermed ikke lægge hindringer i vejen for den iranske olieeksport.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, oplever et lille fald og koster tirsdag morgen til 75,40 dollar mod 76,00 dollar mandag eftermiddag. Samtidig handles den amerikanske WTI-olie i 69,85 dollar mod 70,51 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1311,20 dollar mod 1313,58 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6862,5 dollar og er dermed steget med 0,53 pct. siden mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS