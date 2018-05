Aktier: Asiens risikolyst er stigende trods Iran-bekymringer

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +1,3 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +1,3 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,3

Risikolysten er stigende tirsdag morgen på aktiemarkederne i Asien, hvor markedsdeltagerne følger i fodsporene fra Wall Streets investorerne mandag.Overraskende gode eks- og importdata fra Kina peger i retning af en fortsat solid global samhandel og dermed et positivt vækstbidrag.En del markedsdeltagere holder sig dog tilbage, da den amerikanske præsident, Donald Trump, senere tirsdag ventes at trække USA ud af Iran-aftalen og blotlægge vejen for en opblussen af konfrontationerne mellem Vesten og Teheran.- Markedet bliver tynget lidt af bekymringer om Trumps meddelelse senere tirsdag om, hvorvidt han vil genindføre amerikanske sanktioner mod Teheran, der potentielt vil stille spørgsmålstegn ved hele kernekraft-aftalen med Iran, siger strateg Hiroaki Hiwata fra Tokyo Securities ifølge AFP.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger med et plus på 0,3 pct.I Tokyo stiger det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,3 pct.Der er mere solide plusser i de kinesiske markeder. Shanghai Composite og CSI 300 har en fremgang på henholdsvis 0,9 og 1,3 pct., og også Hang Seng i Hongkong ligger med et plus på 1,3 pct.Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures blandet. Der er et marginalt fald i S&P, mens Nasdaq stiger 0,1 pct.Indeksværdi kl. 5.35./ritzau/FINANS