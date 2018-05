Valuta: Høje renter holder dollarkursen oppe

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar holdes oppe af de relativt set forholdsvis høje amerikanske renter, mens udsalget af emerging markets-valutaer fortsætter i et roligt tempo.



De gennemgående solide amerikanske økonomiske data peger i retning af en fortsat fremgang, mens de europæiske tilsvarende indikationer har taget en mere negativ retning på det seneste, hvilket mandag sendte den fælles valuta, euro, under 1,19 dollar for første gang siden september sidste år.



Det var svagere end ventede tyske data for ordreindgangen i industrien og euroområdets investorstemning, der tyngede.



De bløde økonomiske indikatorer øger de allerede vigende forventninger til, at Den Europæiske Centralbank tager hul på en reduktion af de pengepolitiske lempelser i overskueligt fremtid.



Storpolitik får indflydelse



På den storpolitiske dagsorden står en amerikansk beslutning om fremtiden for den international atomaftale med Iran øverst.



Flere medier skriver, at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag vil tage en beslutning, og kilder vurderer, at der bliver tale om en amerikanske tilbagetrækning fra aftalen.



"Der er noget fokus på Irans nukleare situation, men markedet har prissat meget af det på forhånd," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Præsident Trump har gentagne gange truet med at trække USA ud af aftalen.



"En amerikansk tilbagetrækning fra aftalen kan vise sig dollar-negativ, men det er vanskeligt at ignorere dollarens bredere styrke, især mod nye valutaer som den argentinske peso - i det mindste på kort sigt," vurderer Yukio Ishizuki.



Emerging markets-valutaer er blevet ramt i de seneste uger, hvor investorerne har kanaliseret kapital fra de nye markeder mod højtforrentede amerikanske aktiver på forventninger om, at en stigende amerikansk inflation i kølvandet på et voksende finansunderskud vil tvinge Federal Reserve til at stramme pengepolitikken hurtigere.



Euro koster tirsdag morgen 1,1925 dollar mod 1,1915 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,00 yen mod 109,25 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,00 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,15 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS