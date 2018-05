Valuta: Mindre dollarsvækkelse efter jobrapport og handelsspændinger

Relateret indhold Artikler

Der bliver solgt lidt dollar på de internationale valutamarkeder mandag morgen, hvor de japanske investorer er tilbage efter sidste uges mange fridage.



Bekymringer om den amerikanske protektionisme lurer, efter at fredagens handelsforhandlinger mellem USA og Kina kun viste få eller ingen fremskridt.



Samtidig er de ideologiske spændinger taget til, efter retorisk mundhuggeri mellem Beijing og Washington over henvisninger til Taiwan, Hong Kong og Macau i flyselskabers materiale som indikerer, at de tre lande er selvstændige stater og uafhængige af Kina.



Halvsløj jobrapport uden monetær effekt



Fredagens halvsløje amerikanske arbejdsmarkedsrapport kunne ikke ændre på opfattelsen af, at Federal Reserve sandsynligvis vil hæve renten mindst to gange og muligvis tre gange til inden årets udgang.



Rapporten viste en lavere vækst i beskæftigelsen uden for landbruget end ventet, mens arbejdsløsheden faldt overraskende meget, mens lønningernes stigningstakt skuffede både i forhold til estimaterne og takten måneden før.



I modsætning hertil står de seneste europæiske data, der indikerer tab af økonomisk momentum i forhold til i sidste år, hvilket har ført til en trimning af spekulanternes sats på den fælles valuta og forventningerne til en tilbagerulning af de kvantitative lempelser fra Den Europæiske Centralbank.



Spekulanter trækker lidt i land



Europosition i Chicagos future-marked faldt en anelse den seneste uge, mens en bredere måling af dollarpositioner, der omfatter kontrakter på nogle af de nye markeder, viste, at nettopositioner rettet mod dollarsvækkelse faldt med næsten en tredjedel i forhold til to uger tidligere.



"Spekulanternes positionering havde gået ekstreme niveauer, da de havde solgt dollar løbende (over for emerging market-valutaer, red.)," siger seniorstrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo.



Euro koster mandag morgen 1,1970 dollar mod 1,1930 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 108,95 yen mod 109,15 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 130,40 yen på en euro mandag morgen mod 130,20 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS