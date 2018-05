De amerikanske aktier stiger på ugens sidste handelsdag - til trods for skuffende jobtal. Det brede S&P 500-indeks er fredag kort efter middagstid i USA steget med 1 pct., mens Nasdaq-indekset er gået 1,4 pct. frem. Dow Jones, der blot har 30 aktier i sig, er steget med 1,2 pct.Der er grønt over hele linjen, hvis man ser på de 11 sektorer, som S&P 500-indekset inddeles i. Bedst går det for teknologiselskaberne, som stiger 1,6 pct., men også råvaresektoren er godt oppe med 1,5 pct., ligesom sektoren for dagligvareforbrug stiger med 1,4 pct. Selv sundhedsaktierne, der har haft en hård uge, er en smule oppe med 0,3 pct. På selskabssiden tiltrækker Apple sig en del opmærksomhed. Aktien stiger solidt og har været oppe i rekordniveau, og det trækker markedet op.Teknologiaktien er allerede blevet belønnet fint i denne uge efter et regnskab, der indeholdt gaver til aktionærerne i form af en udvidelse af tilbagekøbsprogrammet med 100 mia. dollar og en forhøjelse af kvartalsudbyttet med 16 pct. Fredag er det dog nyheden om, at den navnkundige investor Warren Buffett, som i perioder har været udpeget til verdens rigeste mand, har købt 75 mio. aktier i Apple i løbet af første kvartal, som løfter aktien.- Det er et utroligt selskab. Hvis man ser på Apple, tror jeg, det tjener næsten dobbelt så meget som det næstmest rentable selskab i USA, siger Warren Buffett ifølge CNBC.Apple stiger med 3,4 pct. til 182,96 dollar. På et tidspunkt var æbleaktien endda helt oppe i 183,65 dollar, hvilket var rekordniveau.Apples aktie lukkede fredag i sidste uge i 162,32 dollar. Den er dermed steget med mere end 12 pct. i denne uge.Fredag kom den ellers imødesete jobrapport med dårlige tal. Jobrapporten viste en vækst på uventet lave 164.000 nye arbejdspladser i april mod en ventet fremgang på 193.000, ifølge Bloomberg News, og det stiller spørgsmålstegn ved styrken i den amerikanske økonomi. Samtidig fortsætter dollaren sin styrkelse, og det er ikke umiddelbart sundt for de amerikanske eksportvirksomheder.Alligevel overmander den positive stemning, først og fremmest trukket af teknologiaktierne, markedet fredag, og selv om flere aktører har peget på, at kvartalsregnskaberne har været gode, men ikke imponerende, så viser tallene dog, at første kvartal af 2018 ikke har været helt skidt.- Markedet har nogle forhåndsopfattelser af, hvad der foregår. Jeg har dog kigget på regnskaber i 15 år, og jeg tror ikke, jeg nogensinde har set så robust et kvartal som dette, siger Mike Thompson, chef for S&P Investment Advisory Service til Wall Street Journal./ritzau/FINANS