Råvarer: Oliepriserne påvirkes af spændinger mellem Iran og USA

Det europæiske oliemarked oplever en stigning, mens den amerikanske WTI-olie falder. Prisen på guld er stabil, mens prisen på kobber stiger.



WTI-oliepriserne forventes at stige med 0,4 pct. i løbet af ugen, mens der ventes på en reaktion fra USA's præsident, Donald Trump, der er blevet anklaget af den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, for at presse virksomheder til ikke at investere i Mellemøsten.



Skulle præsident Trump vælge at trække sig ud af atomaftalen, kunne det resultere i en genindførsel af sanktioner mod den Islamiske Republik, hvilket kan begrænse råvareeksporten.



"Situationen i Iran er bestemt én af grundene, og potentialet for en genindførsel af sanktionerne mod Iran er virkelige, og det understøtter denne uges priser. Der er bekymringer for at priserne er forhøjede, men et konfliktudbrud i Mellemøsten kan også ske meget hurtigt," siger Michael McCarthy, der er chefstrateg hos CMC Markets, til Bloomberg.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 73,55 dollar mod 72,87 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,36 dollar mod 68,43 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for ædelmetaller ses en lille stigning på kobberprisen, mens guld forholder sig stabilt.



Fredag morgen koster en ounce guld 1313,70 dollar mod 1313,49 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6872 dollar mod 6865 dollar torsdag eftermiddag.



