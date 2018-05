Aktier: Nye kursfald på afventende asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktieinvestorer træder et skridt tilbage fredag morgen, mens de japanske markedsdeltagere fortsat glimrer ved deres fravær, og de øvrige finansielle markeder afventer den amerikanske arbejdsmarkedsrapport.Investorerne er forsigtige efter en overordnet svag udvikling på Wall Street natten til fredag, hvor skuffende regnskaber opvejede stærke økonomiske data, mens obligationsrenterne faldt efter en overraskende afmatning i eurozonens inflation."Makrodata fra USA og Europa har svært ved at leve op til de høje forventninger," skriver storbanken ANZ i et notat ifølge Reuters.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan viger 0,3 pct.Samtidig skæves der til dagens handelsforhandlinger mellem Kina og USA i Beijing, der dog ikke ventes at vise et gennembrud.På de kinesiske markeder er de negative strømninger fremherskende.Shanghai Composite og CSI 300-indekset dropper henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., mens Hongkongs Hang Seng falder 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et dyk på 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks viger 0,7 pct., mens markedet i Taiwans Taiex-indeks er eneste positive med en stigning på 0,4 pct.taber 0,1 pct.Sydney-børsen slutter ugen af med et tab på 0,6 pct.Fredag morgen ligger de amerikanske futures med fald på under 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Sidelæns handel inden jobrapport Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS