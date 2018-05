Valuta: Sidelæns handel inden jobrapport

Der er stabilitet på valutamarkedet fredag morgen, hvor markedsdeltagerne afventer den vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Og stilheden bliver forstærket af fraværet af de japanske markedsdeltagere, der nyder den sidste fridag i den traditionelle Golden Week, der i tre af ugens fem dage holder de finansielle markeder lukkede.



Amerikanske dollar er svækket en anelse fra torsdagens fire måneders højdepunkt, mens investorerne venter på en retningsgivende arbejdsmarkedsrapport, der offentliggøres klokken 14.30 fredag eftermiddag.



Beskæftigelsesrapporter for april vil blive evalueret for yderligere indikationer på styrken i det amerikanske arbejdsmarked og ikke mindst for tegn på inflationstryk.



"Hvis lønningerne viser sig lidt stærkere end ventet, tror jeg, at euro vil teste 1,19 dollar," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Fredagens rapport ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 192.000, arbejdsløsheden ventes at falde til 4,0 pct. fra 4,1 pct., og lønningerne forudses at stige 0,3 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis.



Onsdag viste den private beskæftigelsesrapport fra ADP, at der blev skabt 204.000 nye job i april, hvilket er den mindste månedlige stigning siden november.



Ligeledes onsdag holdt Federal Reserve renten uændret og udtrykte tillid til, at den nylige inflationstakt vil nå centralbankens mål, hvilket betyder, at renteudvalget sandsynligvis vil øge renten igen i juni.



Nogle analytikere tolker Federal Reserves bemærkninger om inflation som et signal om, at de kan lade inflationsvæksten skyde over målet, hvilket begrænser nødvendigheden for en mere aggressiv stramningscyklus.



Euro har fået en smule tilbage efter at have ramt en bund på omkring 1,1940 dollar.



"Der var klart nogle gode eurokøb over natten. Men det var ikke nye penge, men derimod nogle investorer, der trak gevinster hjem," vurderer Stephen Innes.



Emerging markets rører på sig



Og mens der er relativ stabilitet mellem de store valutaer, er de mindre markeder begyndt at røre på sig, da en spirende kapitalflugt synes under opsejling.



Argentinas centralbank forsvarede peso gennem en massiv renteforhøjelse torsdag, og uroen breder sig til andre nye markeder, hvor udsalg af de respektive landes aktiver er begyndt at kradse i den ellers blankpolerede overflade, der har holdt mange af emerging markets-valutaerne oppe.



Argentinske peso er svækket næsten 10 pct. over de seneste to dage.



Euro står fredag morgen i 1,1990 dollar mod 1,1950 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,00 yen mod 109,10 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,70 yen på en euro fredag morgen mod 130,35 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS