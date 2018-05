Råvarer: Guldhandlen havde værste første kvartal siden 2008

Relateret indhold Artikler

Oliemarkedet fortsætter sin stabile handel torsdag morgen, mens kobber og guld fortsætter med at stige, på trods af nyhederne om, at guldhandlen har haft sit værste første kvartal siden 2008.



Oliepriserne tager en lille stigning onsdag morgen og fortsætter derved med at blive på et stabilt niveau.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 73,18 dollar mod 72,92 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,59 dollar mod 67,43 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for ædelmetaller er der en lille stigning i guldpriserne, selv om the World Global Council (WGC) torsdag kunne rapportere om det svageste første kvartal for efterspørgslen på guld i et årti.



Den totale globale efterspørgsel på guld var 973,5 ton for hele kvartalet - et fald på 7 pct. i forhold til første kvartal af 2017.



Det samlede investeringsbehov faldt med 27 pct. i kvartalet, blandt andet fordi truslen om stigende renter har fået investorerne til at søge et større afkast andetsteds.



"Den intervalbundne guldpris har helt sikkert påvirket stemningen blandt investorerne," siger Alistar Hewitt, der er chef for markedsinformation hos WGC ifølge Reuters.



Torsdag morgen koster en ounce guld 1308,6 dollar mod 1306,8 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6819 dollar mod 6817 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS