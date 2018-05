Aktier: Kursfald i Asien på negative forventninger til USA-Kina forhandlinger

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -1,7 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -1,6 Sydney ASX 200 +0,8

De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald næsten over alt torsdag morgen, hvor de japanske investorer har taget hul på anden halvdel af Golden Week-helligdagene.Kursfaldene skyldes reducerede forhåbninger om reelle fremskridt i handelssamtalerne mellem Kina og USA efter rapporter om, at Trump-regeringen overvejer at udstede påbud, som vil begrænse visse kinesiske selskabers muligheder for at sælge teleudstyr i USA.Samtaler mellem USA's finansminister, Steven Mnuchin, og den kinesiske vicepræsident, Liu Han, ventes at starte senere torsdag. Men et gennembrud betragtes som yderst usandsynligt, især efter at den amerikanske ambassade har oplyst, at den amerikanske delegation vil forlade Kina allerede fredag aften.Det brede Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et fald på 0,5 pct."Mange af de gode nyheder i aktiemarkedet er indregnet, og investorerne er efterladt med det paradoksale landskab af stjernegod indtjening, men højere renter og truslen om handelskrig," pointerer handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge AFP.Tokyos børs er lukket torsdag, men på de kinesiske markeder er de negative strømninger fremherskende.Shanghai Composite og CSI 300-indekset dropper henholdsvis 0,2 pct. og 0,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng dropper hele 1,7 pct.Blandt de øvrige markeder falder Singapores Strait Times 1,6 pct. og Sydkoreas Kospi-indeks mister 0,5 pct., mens Taiwans Taiex-indeks taber 0,6 pct.Markedet i Sydney ligger som eneste positive islæt med en stigning på 0,8 pct.Torsdag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på omkring 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Svag euro i halvdødt marked Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS