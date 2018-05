Valuta: Svag euro i halvdødt marked

Euro står fortsat svagt over for såvel dollar som yen torsdag morgen, hvor markedet igen ligger halvdødt hen, mens de japanske investorer er i gang med anden halvdel af "Golden Week"-helligdagene, som holder de japanske finansielle markeder lukket både torsdag og fredag.



Den amerikanske dollar holdes oppe af onsdagens meldinger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der som ventet holdt renten uændret, mens kommentarerne pegede i retning af en lidt strammere holdning til inflationsudsigterne, der fik prædikatet "tæt på målet" af deltagerne i centralbankens renteudvalg, Federal Open Market Committee.



FOMC fastholdt benchmark-udlånsrenten i målområdet mellem 1,50 pct. og 1,75 pct., mens udvalget nedtonede den seneste afmatning i den økonomisk vækst og jobvæksten og i stedet noterede, at aktiviteten er vokset i moderat tempo, og at beskæftigelsesstigningerne i gennemsnit har været stærke i de seneste måneder.



"Dollar gav mindre udslag efter Federal Reserves seneste udtalelse, som umiddelbart blev tolket som blød på overfladen. Men nedenunder lurede en anderledes sikker vurdering," pointerer handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore i et notat ifølge Reuters.



Sluterklæringen fra det pengepolitiske møde antyder, at centralbanken er overbevist om, at inflationen vil fortsætte op mod målsætningen på 2 pct.



"Så længe de amerikanske økonomiske data fortsætter med at ligge over verdens andre store økonomiers og især EU's, vil dollar fortsætte med at være markedets valutadarling," vurderer Stephen Innes.



Investorerne ser frem mod fredagens amerikanske jobdata for april fredag for yderligere indikationer på den amerikanske økonomis styrke og inflationstrykket.



Onsdagens private beskæftigelsesrapport fra ADP viste, at der blev skabt 204.000 nye job i april, hvilket er den mindste månedlige stigning siden november.



Fredagens officielle rapport over udviklingen på arbejdsmarkedet ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 192.000, arbejdsløsheden ventes at falde til 4,0 pct. fra 4,1 pct., og lønningerne forudses at stige 0,3 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis.



Euro koster torsdag morgen 1,1980 dollar mod 1,1970 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 109,65 yen mod 109,95 yen onsdag.



Dermed går der 131,35 yen på en euro torsdag morgen mod 131,60 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS