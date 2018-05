Aktier: Asiatiske markeder tilpasses ned med international udvikling

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald næsten over alt onsdag morgen. Så godt som alle markeder skal indhente den internationale udvikling efter tirsdagens fridag grundet 1. maj.I Tokyo viger aktierne med bilproducenterne i front på trods af en styrket dollar, og en positiv stemning blandt teknologiaktiene hjælper med at bremse de overordnede fald."Vent-og-se-stemningen vil sandsynligvis stige i den sene handel op til sidste halvdel af "Golden Week"-ferien torsdag," vurderer finanshuset Okasan Online Securities i et notat ifølge AFP.Nikkei-indekset falder 0,3 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,2 pct.På de kinesiske markeder er de negative strømninger også fremherskende.Shanghai Composite og CSI 300-indekset dropper henholdsvis 0,4 pct. og 0,2 pct., mens Hongkongs Hang Seng udvider faldet til 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et dyk på 0,4 pct., og Taiwans Taiex-indeks taber 0,1 pct.Singapores Strait Times-indeks viger marginalt, mens markederne i Sydney som det eneste er positivt med en stigning på 0,5 pct.Onsdag morgen ligger de amerikanske futures blandet med fald i S&P på 0,1 pct. og et dyk på 0,2 pct. i Dow Jones, mens Nasdaq stiger 0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Svag euro og relativt stærk dollar inden rentemødeafslutning

Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS