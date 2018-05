Valuta: Svag euro og relativt stærk dollar inden rentemødeafslutning

Relateret indhold Artikler

De internationale valutamarkeder er præget af en vis tilbageholdenhed onsdag morgen, hvor mange markedsdeltagere holder sig på måtten forud for afslutningen af det to dage lange møde i den amerikanske centralbanks renteudvalg, Federal Open Market Committee, onsdag.



Fortsat forholdsvis positive økonomiske data fra USA er blevet suppleret med skuffende data fra eurozonen, hvor en nedgang i det tyske detailsalg har dæmpet forventningerne til, at Den Europæiske Centralbank, ECB, snart vil begynde at afvikle bankens massive pengepolitiske stimulans.



Og tirsdag fremhævede de amerikanske ISM-data mangel på faglærte arbejdere og stigende omkostninger, hvilket tyder på, at inflationstrykket er ved at blive opbygget.



"Vi ser et tilbagekøb af det dollarsalg, der viste sig i begyndelsen af året. Hvis de kommende arbejdsmarkedsdata fra USA viser stigninger i lønningerne, vil det føre til styrkelse af dollar," vurderer valutastrateg Shinichiro Kadota fra Barclays Capital i Tokyo over for Reuters.



Samtidig frygtes det, at den amerikanske præsidents, Donald Trumps, skattelettelser og udgiftsplaner vil betyde en usædvanlig økonomisk stimulans på et tidspunkt, hvor solid økonomisk ekspansion allerede har øget inflationen og medført hurtigere rentestigninger end ventet.



I modsætning hertil er forventningerne om stigende renter i Europa på retur, da de seneste økonomiske tal tyder på en afkøling i den højere vækst fra sidste år.



BNP-væksten ventes at være aftaget til 0,4 pct. i første kvartal fra 0,6 pct. i fjerde kvartal, når de første vækstdata for i år bliver fremlagt senere i dag.



Rentemøde i Federal Reserve



Federal Reserves rentemøde afsluttes onsdag. Der er ikke lagt op til ændringer i renten, men som altid vil investorerne holde øje med eventuelle indikationer om kommende renteforhøjelser.



Næste forhøjelse kan komme allerede i juni, efter at de seneste vækstdata fra fredag overgik forventningerne med en BNP-vækst på 2,3 pct. mod de ventede 2,0 pct.



Markedet vil også fokusere på fredagens arbejdsmarkedsrapport, hvor jobskabelsen, arbejdsløsheden og i særdeleshed lønudviklingen er i højsædet.



Jobskabelsen uden for landbruget estimeres til 190.000, arbejdsløsheden ventes at være uændret 4,0 pct., og lønningerne forudses at stige 0,2 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis.



Euro koster onsdag morgen 1,2005 dollar mod 1,1985 dollar tirsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,70 yen mod 109,80 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,70 yen på en euro onsdag morgen mod 131,60 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS