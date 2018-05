Stemningen er slukøret fra starten af tirsdagens amerikanske aktiehandel, hvor de tre ledende indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, ligger med fald på 0,3-0,6 pct. efter de indledende handler.



Finansmarkeder i det meste af Asien og Europa er lukket tirsdag, og de amerikanske handlere må derfor søge inspiration i lokale regnskaber, og forventningerne synes samlet set ikke at hælde til den positive side.



Derudover kan handlerne se frem mod afslutningen af det to dage lange pengepolitiske møde, som den amerikanske centralbank, Federal Reserve, indleder tirsdag. Spændingen drejer sig her om mulige signaler om centralbankens renteplaner, og de fortolkninger de kan give anledning til.



Ifølge Sydbank burde en ny renteforhøjelse ligge lige til højrebenet, men det kommer næppe til at ske, for banken har lovet en gradvis forhøjelse, og man skal ikke længere end tilbage til rentemødet i marts for at finde den seneste.



Men udtalelserne efter rentemødet kan pege mod en lidt strammere pengepolitisk holdning i rentekomitéen, FOMC.



Selskabsspecifikt er it-kæmpen Apple først klar med kvartalsregnskab efter handelslukning, men allerede i tirsdagens indledende handel stiger aktien 0,5 pct. Handlerne er ifølge Bloomberg News ellers ikke trygge ved de salgstal for den nyeste iPhone X, som Apple ventes at komme med.



Medicinalselskabet Pfizer offentliggjorde sit regnskab før åbningen. Selskabet kan berette om en justeret indtjening per aktie på 77 cent mod de 75 cent, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet. Sidste år lød den justerede indtjening per aktie på 0,69 cent, viser regnskabet for første kvartal. Men Pfizer-aktien falder 2,0 pct. fra handelsstart.



Og fra samme branche har Merck leveret regnskab med en justeret indtjening per aktie, der lige nøjagtig overstiger selv den mest optimistiske analytikers forventninger. Samtidig hæver selskabet forventningerne til overskuddet per aktie for hele året. Merck-aktien falder 0,1 pct. i den indledende handel.



Blandt andre selskaber, der kommer med regnskab tirsdag, er også Anadarko, Noble Energy og Western Union.



/ritzau/FINANS