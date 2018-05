Aktier: Tyndt Tokyomarked i helligdagspræget Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 +0,5

Flere af de asiatiske aktiemarkeder holder lukket tirsdag, hvor kun et helligdagstyndt japansk marked sammen med Sydney og Wellington er i sving, mens resten af Fjernøstens aktiemarkeder ligger stille på grund af 1. maj-fejring.Og selv om de japanske investorer er til stede, er det med reduceret indsats, idet ugen er præget af Golden Week-ferien, som lægger en solid dæmper på aktiviteten, da markederne var lukket mandag og også er lukkede torsdag og fredag.Der er heller ikke påvirkning fra valutamarkedet, idet der også her er stilstand.Største nyhed tirsdag er en nedjustering fra Sony, der dykker 6 pct., efter at selskabets prognose for driftsresultatet blev fastsat til 670 mia. yen, mens analytikerne havde ventet 747 mia. yen for indeværende regnskabsår. Aktie-droppet trækker 12 point ned i Nikkei-indekset.Modsat stiger Hitachi 5 pct., efter at selskabet har fremlagt en en rekordhøj prognose for driftsresultatet, der ventes at stige 4,9 pct. til 750 mia. yen.Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et tab på 0,2 pct.I Sydney stiger ASX 200-indekset 0,5 pct., mens NZX 50-indekset i Wellington, New Zealand, tirsdag lukkede med et tab på knap 0,1 pct.De amerikanske futures stiger knap 0,1 pct. tirsdag morgen. Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS