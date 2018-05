Valuta: Styrket dollar inden rentemøde og jobrapport

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar starter maj på det stærkeste niveau i fire måneder, mens markedsdeltagerne afventer den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, pengepolitiske beslutninger og de vigtige amerikanske beskæftigelsesdata senere på ugen.



Den amerikanske valutas relative styrke skal ses på baggrund af en svækkelse af euro i kølvandet af en nedgang i det tyske detailsalg. Nedgangen har dæmpet forventningerne til, at Den Europæiske Centralbank, ECB, snart vil begynde at afvikle bankens massive pengepolitiske stimulans.



"Eurosvækkelsen ventes at fortsætte på kort sigt i lyset af reducerede udsigter til ECB's monetære opstramning. Med den slags temaer vægtende på de øvrige store valutaer, ser dollar godt ud i forhold til euro og pund, selv uden hjælp fra amerikanske højere renter," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Også Bank of Englands forventede renteforhøjelser er skudt ned, efter svage økonomiske data og kommentarer fra centralbankchef Mark Carney har kølet udsigten til en kortsigtet renteforhøjelse.



Rentemøde i Federal Reserve



Federal Reserves todage lange møde i rentekomitéen, Federal Open Market Committee, afsluttes onsdag. Der er ikke lagt op til ændringer i renten, men som altid vil investorerne holde øje med eventuelle indikationer om kommende renteforhøjelser.



Næste forhøjelse kan komme allerede i juni, efter at de seneste vækstdata fra fredag overgik forventningerne med en BNP-vækst på 2,3 pct. mod de ventede 2,0 pct.



Og senest har inflationen målt på den amerikanske centralbanks foretrukne mål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, cementeret forventningerne til centralbankens rentestrategi gennem en stigningstakt på 1,9 pct. på årsbasis i marts.



Det ligger yderst tæt på Federal Reserves målsætning på 2 pct.



Markedet vil også fokusere på fredagens arbejdsmarkedsrapport, hvor jobskabelsen, arbejdsløsheden og i særdeleshed lønudviklingen er i højsædet.



Jobskabelsen uden for landbruget estimeres til 190.000, arbejdsløsheden ventes at være uændret 4,0 pct., og lønningerne forudses at stige 0,2 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis.



Euro koster tirsdag morgen 1,2075 dollar mod 1,2085 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,40 yen mod 109,45 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,10 yen på en euro tirsdag morgen mod 132,25 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS