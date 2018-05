Råvarer: Oliepriserne fortsætter mod nye højder

Oliemarkedet fortsætter op tirsdag morgen, og også kobberpriserne stiger, mens guld handles til en næsten uændret pris.



Oliepriserne øges efter kommentarer fra den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, om, at Iran i det skjulte forsøger at fremstille atomvåben, og at han er "sikker på", at USA's præsident, Donald Trump, vil gøre "det rigtige", når Irans nukleare aftale gennemgås.



Investorerne venter nu på de ugentlige lageropgørelser fra såvel brancheorganisationer som fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 74,85 dollar mod 74,35 dollar mandag ved 17-tiden.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,70 dollar mod 68,35 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er priserne stabile, mens investorerne afventer udfaldet af det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1313 dollar mod 1314 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6754 dollar mod 6724 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS