Der er udsigt til en stille dag på obligationsmarkedet, når de danske investorer møder på arbejde fredag.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation ventes at åbne med en lille stigning efter at være lukket i 0,75 pct. torsdag, hvor renten faldt 3 basispoint.



Renten blev sendt ned efter dårligere end ventede tal for den tyske erhvervstillid.



Den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede torsdag med en rente på 2,92 pct. på markedet i New York.



Slutniveauet var 2 basispoint lavere i forhold til onsdag. Fredag morgen handles T-bonden fortsat med en rente på godt 2,92 pct. på markedet i Tokyo.



Det er 1 basispoint højere, end da de danske handlere gik hjem torsdag eftermiddag, og dermed kan også de danske renter starte med små stigninger.



Klokken 11.00 kommer der endelige tal for forbrugerpriserne i eurozonen i januar. Her venter økonomerne ifølge Bloomberg News prisstigninger på 1,3 pct. efter et løft på 1,4 pct. i den foreløbige opgørelse.



"Renterne ligger til at åbne en smule højere, og fokus for landets obligationshandlere bliver inflationstal fra euroområdet, der ventes at pege imod uændrede takter for de generelle prisstigninger på 1,3 pct. og dermed et godt stykke under ECB's målsætning," siger Philip Jagd, der er chefstrateg i Nordea, i en kommentar.



Den Europæiske Centralbank (ECB) har et mål om en inflation på under, men tæt på, 2 pct.



Fra Danmark får investorerne nyt om udviklingen i detailsalget i januar, mens den endelige opgørelse over BNP-væksten for fjerde kvartal offentliggøres i Tyskland.



Kalenderen er tom for amerikanske nøgletal, men i løbet af dagen går flere chefer i lokale afdelinger af den amerikanske centralbank på talerstolen.



Ved dansk lukketid offentliggør Federal Reserve desuden en rapport om landets pengepolitik frem mod centralbankchef Jerome Powells tale i Kongressen i næste uge.



/ritzau/FINANS