Aktier: God aktiestemning i Asien uden for vekslende Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,9 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder er onsdag præget af generelle kursstigninger, hvis der ses bort fra udviklingen i Japan, hvor der er mindre udsving.I Tokyo falder det brede Topix-indeks med 0,1 pct., mens Nikkei-indekset omvendt noterer sig en stigning på 0,1 pct. Ifølge Bloomberg News kan de små udsving hænge sammen med, at futures for de amerikanske aktieindeks onsdag er røget ned i negativt territorium efter tidligere stigninger.Med til at trække det japanske Topix-indeks ned er den storeksporterende bilproducent Suzuki, der falder 3,9 pct. Kursfald er der også til finansgiganten Nomura, som bakker 2,0 pct.Udviklingen i de amerikanske aktiefutures ser imidlertid ikke ud til at røre det store ved aktierne på de resterende asiatiske markeder, hvor investorerne på det kinesiske fastland og i Taiwan fortsat holder lukket på grund af helligdag.I Hongkong stiger Hang Seng-indekset 0,9 pct., mens Kospi-indekset i Seoul går op med 0,5 pct.Samtidig hæver Singapores Straits Times-indeks sig 0,8 pct., og Sydneys ASX 200-indeks noterer en stigning på 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes før referat fra amerikansk rentemøde Indeksværdi kl. 6.30./ritzau/FINANS