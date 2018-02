Valuta: Dollar styrkes før referat fra amerikansk rentemøde

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar starter onsdagen en smule højere, efter at investorerne har vendt blikket mod referatet fra det seneste pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der offentliggøres onsdag aften dansk tid.



Referatet fra mødet i centralbanken i januar lander onsdag klokken 20.00, og investorerne vil blandt andet holde øje med, om der er tydeligere signaler om, hvornår, hvor meget og hvor ofte centralbanken vil hæve renterne.



En mere høgeagtig tone fra medlemmerne af den pengepolitiske komité kan få markedet til at indprise en renteforhøjelse tidligere, og det kan sikre dollar yderligere styrkelse, vurderer Tareck Horchani fra Saxo Markets i Singapore.



"Positioneringen i emerging markets er ret stærk. Den er ret stor. Vi kan få et større dollarrally over for emerging markets," siger han til Reuters om forholdet mellem dollar og valutaen i flere udviklingslande.



De seneste måneder er dollar blevet svækket mod både yen og euro, på trods af stigende amerikanske renter der normalt ville være positivt for valutaen. Eksempelvis har der været voksende bekymringer om, at det enorme og accelererende finanspolitiske underskud i USA vil gribe ind og kvæle det økonomiske opsving. Budgetunderskuddet forventes at blive på mere end 1000 mia. dollar i 2019.



Euro koster onsdag morgen 1,2325 dollar mod 1,2344 dollar tirsdag eftermiddag. Dollar koster samtidig 107,76 yen mod 107,15 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,27 yen på en euro onsdag morgen mod 132,78 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS