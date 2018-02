Relateret indhold Aktieordbog

De danske eliteaktier er delt nogenlunde på midten tirsdag formiddag, men Mærsk-aktierne agerer tunge lodder i bunden, som trækker det samlede C25-indeks ned i et mindre fald på 0,5 pct. til 1126,09.



Mærsk holder kapitalmarkedsdag tirsdag i København, og de oplysninger, der indtil nu er sluppet ud fra Operaen, har tilsyneladende ikke opmuntret investorerne, der sender Mærsk-aktierne ned.



Generelt er udsvingene ikke store i tirsdagens handel, hvor der ellers er kommet gang i regnskabssæsonen igen efter sidste uges vinterferie. Det giver tirsdag opmærksomhed til blandt andet Jyske Bank og Sydbank, der har afleveret tal for fjerde kvartal.



MÆRSK KLAR TIL MERE KONSOLIDERING



Fra Mærsks kapitalmarkedsdag har hovedbudskabet indtil nu været, at det danske selskab også vil deltage aktivt i konsolideringsbølgen i containerindustrien, som også købet af tyske Hamburg Süd er et signal om.



- Der sker en konsolidering i industrien, og spørgsmålet er, om Mærsk kan tillade sig at sidde på hænderne, siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



- Mærsks eget ønske er nok, at det stille og roligt får integreret Hamburg Süd i forretningen, siger Morten Imsgard og tilføjer, at opkøb hos konkurrenterne dog kan tvinge Mærsk til at slå til hurtigere, da det er vigtigt for indtjeningsmålet, at konkurrenterne ikke vokser markant i størrelse, uden at det danske selskab følger med.



Mærsks B-aktie falder med 3,4 pct. til 10.535 kr., mens A-aktien bakker 3 pct. til 10.010 kr.



BLANDEDE TAKTER FRA BANKER



For Jyske Bank og Sydbank blev punktummet for 2017 forskelligt. Begge banker kunne notere sig tilbageførsel af nedskrivninger i fjerde kvartal efter et år, hvor kunderne generelt har haft det godt.



Men på toplinjen måtte Sydbank se indtægterne gå lidt tilbage, mens der omvendt var fremgang at spore for Jyske Bank.



Sydbank havde en basisindtjening eksklusive handelsindtægter på 1038 mio. kr. i oktober, november og december sidste år. Det var et fald fra 1067 mio. kr. i fjerde kvartal 2016.



Jyske Bank kunne omvendt se sine renteindtægter stige til 1537 mio. kr. fra 1457 mio. kr., mens gebyrindtægterne gik frem til 654 mio. kr. fra 501 mio. kr.



Jyske Bank-aktien falder med 0,3 pct. til 348,80 kr., mens Sydbank bakker med 3 pct. til 249,40 kr.



SIMCORP BELØNNES FOR STOR VÆKST



Blandt sidepapirerne er der stor fremgang til softwareselskabet Simcorp, som tirsdag morgen kunne sætte et flot punktum for sidste år, der bar præg af stor vækst i salget og overskuddet.



Omsætningen steg sidste år til 343,4 mio. euro fra 295,9 mio. euro i 2016, mens nettooverskuddet steg til 66,5 mio. euro fra 51 mio. euro året før.



I 2018 ventes der mere vækst, idet forventningerne til i år peger på en toplinjefremgang på 10-15 pct. i lokale valutaer. Overskudsgraden ventes samtidig at ramme mellem 24,5 og 27,5 pct. - ligeledes i lokale valutaer.



Simcorp-aktien stiger med 10 pct. til 405,20 kr.



Tilbage blandt elitepapirerne har medicinalselskabet Novo Nordisk fået løftet sit kursmål til 273 kr. fra 256 kr. hos franske Kepler Cheuvreux. Anbefalingen er fortsat i neutralt terræn på "hold", fremgår det af Bloomberg News.



Novo-aktien falder med 0,1 pct. til 307,80 kr.



Omvendt stiger energiselskabet Ørsted med 0,4 pct. til 365,10 kr. Selskabet bekræftede mandag aften, at der føres "eksklusive drøftelser" om et delvist frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Hornsea 1.



/ritzau/FINANS