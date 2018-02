Relateret indhold Tilføj søgeagent ZEW Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

De danske statsrenter går lidt mod udviklingen i det øvrige Europa tirsdag formiddag.



Her falder renten på den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme med 1 basispoint til 0,80 pct., mens der generelt er tendens til let stigende renter på de øvrige europæiske markeder.



Herhjemme begyndte renterne også højere, men er i løbet af formiddagen gået i den anden retning.



Investorerne kan tirsdag lade sig inspirere af friske tal fra de finansielle aktører i Europas største økonomi, den tyske, hvor ZEW-indeksets to komponenter gik i hver sin retning.



Indekset over den nuværende situation faldt til 92,3 i februar fra 95,2 måneden før, mens økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet et mindre fald til 93,9.



Til gengæld ser forventningerne til fremtiden bedre ud end ventet. Forventningsindekset faldt således til 17,8 fra 20,4 i januar, men her havde økonomerne ventet en tilbagegang til 16,0.



Senere på dagen - klokken 16.00 i eftermiddag - offentliggøres der foreløbige tal for forbrugertilliden i eurozonen i februar. Her venter økonomerne et fald til 1,0 fra 1,3 i januar.



/ritzau/FINANS