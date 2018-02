Aktier: Kursfald på asiatiske markeder op til Wall Street-åbning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,9 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle kursfald tirsdag, mens investorerne afventer retningslinjer fra USA, hvor de finansielle markeder var lukket mandag for Presidents Day.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,3 pct."Det afhænger i vid udstrækning af, hvordan de amerikanske aktier udvikler sig, om de øvrige markeder kan fortsætte opsvinget. Volatiliteten bliver også nødt til at fortsætte med at falde, for at det bredere opsving kan fortsætte," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.De kinesiske fastlandsmarkeder er fortsat lukkede for nytårs-fejringen, hvilket også gælder markedet i Taiwan.Til gengæld er børsen i Hongkong åben, og Hang Seng stiger 0,1 pct. ligesom børsen i Seoul er aktiv med et minus på 0,8 pct. i Kospi-indekset.Mandag morgen ligger futures for S&P 500 og Dow Jones med fald på omkring 0,1-0,2 pct., mens futures for Nasdaq efter et indledende minus ligger tæt på nul.LÆS OGSÅ: Råvarer: Generelle prisfald på svage investeringsudsigter LÆS OGSÅ: Valuta: Små udsving med marginal dollarstyrkelse Indeksværdi kl. 5.40./ritzau/FINANS