Valuta: Små udsving med marginal dollarstyrkelse

Der er kun få udsving mellem de store valutaer tirsdag morgen, hvor de finansielle markeder afventer, at amerikanerne igen møder på arbejde oven på en forlænget weekend på grund af Presidents Day.



Dollar er styrket marginalt siden mandag eftermiddag, men uden en egentlig trend efter den seneste svækkelse til et treårigt lavpunkt i sidste uge.



Den konstante svækkelse af dollar, der har stået på i mere end et år, skyldes voksende bekymringer over, at det enorme og accelererende finanspolitiske underskud i USA vil gribe ind og kvæle i opsvinget i den økonomiske vækst.



Den amerikanske valutas svækkelse er opstået på trods af stigende amerikanske renter, der normalt ville være positivt for valutaen. Men en lang række andre faktorer spiller ind, hvilket har gjort de mange forudsigelser om en styrkelse af dollar til skamme.



For mens Federal Reserve allerede var i gang med at hæve de amerikanske renter, inden der blev slået endnu større huller i det allerede enorme budgetunderskud, står andre centralbanker som Den Europæiske Centralbank og Bank of Japan til at følge trop med en normalisering af pengepolitikken efter års udpumpning af likvider og opkøb af obligationer for at holde renten på nulpunktet.



Oveni kom kommentarer fra den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om at en svag dollar var positivt for USA, mens landets handelsunderskud er steget til det højeste niveau i næsten et årti på trods af præsident Trumps forsikringer om, at han vil forlange bedre handelsaftaler.



Seneste har ufinansierede skattelettelser øget underskuddet markant og forventede udgifter til infrastruktur-forbedringer ventes at gøre hullet i statskassen endnu større.



Budgetunderskuddet forventes at blive på mere end 1000 mia. dollar i 2019.



"Dollar er faldet kontinuerligt, men på baggrund af skiftende temaer. I øjeblikket er hovedfokus på en forventet stigning i den amerikanske statsgæld, en reduktion i Feds obligationsopkøb og udvidelsen af USA's finanspolitiske underskud," siger chefstrateg Daisuke Uno fra Sumitomo Mitsui Bank i Tokyo til Reuters.



Det vil i sidste ende betyde, at de amerikanske lange renter vil forblive høje, mens dollar vil være relativt billig.



"Det betyder, at enhver styrkelse af dollar sandsynligvis vil være lille, mens enhver svækkelse vil være meget større," siger Daisuke Uno.



Økonomer vurderer, at præsident Trumps skattelettelser og udgiftsplaner kan resultere i en overophedning af den allerede stærkt kørende økonomi og forårsage en uønsket acceleration i inflationen.



Euro koster tirsdag morgen 1,2380 dollar mod 1,2395 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 106,80 yen mod 106,55 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,20 yen på en euro tirsdag morgen mod 132,05 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS