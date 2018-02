Råvarer: Generelle prisfald på svage investeringsudsigter

Oliepriserne viger tirsdag morgen, og også guld og kobber viser prisfald.



Vigende amerikanske aktiefutures tegner et skidt billede af investeringsklimaet tidligt tirsdag, hvor de asiatiske aktier følger trop med kursfald over en bred kam.



En stærkere dollar begrænser samtidig potentielt efterspørgslen, da det gør olie dyrere for en lang række lande.



Investorerne venter nu på de ugentlige lageropgørelser fra såvel brancheorganisationer som fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 65,30 dollar mod 65,55 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,15 dollar mod 62,40 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er efterspørgslen vigende, da højere amerikanske renter lægger låg på den spekulative efterspørgsel.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1342 dollar mod 1348 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 7040 dollar mod 7058 dollar mandag eftermiddag.



