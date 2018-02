Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til små udsving, når det danske obligationsmarked åbner mandag.



De amerikanske investorer flyttede kun lidt rundt med renterne efter dansk børslukketid fredag, og mandag må de europæiske investorer helt undvære input fra det amerikanske marked, da USA holder forlænget weekend på grund af Presidents Day.



Oven i kommer der mandag kun få nøgletal, så det er svært at forestille sig større udsving.



De amerikanske obligationsrenter dykkede en anelse fredag som afslutning på endnu en uge med stigninger, om end forøgelsen blev begrænset i forhold til ugens top, der indtraf torsdag efter nye tegn på accelererende inflation.



Den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede med en rente på 2,87 pct. på markedet i New York efter et fald på 3 basispoint i forhold til torsdag og en stigning på 2 basispoint i forhold til fredagen inden.



I forhold til niveauet ved dansk børslukketid er der tale om en rentestigning på omkring halvandet basispoint. Den tiårige danske rente lukkede fredag i 0,77 pct. efter et rentefald på 4 basispoint.



