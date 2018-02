Aktier: Stigninger på de toneangivende indeks i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 1,8 Topix 1,9 Hongkongs Hang Seng 2,0 China Shanghai Composite 0,5 China CSI 300 0,8 Taiwan Taiex 0,5 Sydkoreas Kospi 0,6 Indiens BSE Sensex - 0,6 Singapores STI 1,4 Sydney ASX 200 0,6

De asiatiske markeder er steget mandag. De har fulgt i kølvandet af de amerikanske markeder, der havde en god uge. Samtidig er yen svækket, hvilket også bidrager til grønne tal på de asiatiske markeder ikke mindst i Japan.Investorerne kan nok se frem til en stille dag på kontoret, da flere markeder er lukket. Det amerikanske marked er lukket på grund af presidents day, og flere asiatiske markeder, er også lukket som følge af lunar-nytåret.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 1,8 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger med den største stigning på indekset på 1,9 pct.Lidt over en håndfuld aktier falder på Nikkei 225-indekset. Det selskab der falder mest, er den japanske bildækproducent Brigdestone. Selskabet falder 2,3 pct. Det kommer som reaktion på et skuffende regnskab, selskabet lagde frem fredag. Selskabets forventninger til indtjeningen lå under de estimerede analytiker forventninger.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,6 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,5 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,5 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en stigning på henholdsvis 0,5 og 0,8 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 2,0 pct.