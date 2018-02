Råvarer: Oliepriserne i højeste niveau i to uger

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger mandag til det højeste niveau i næsten to uger, i takt med stigende risikoappetit på aktiemarkedet og efter øgede spændinger i Mellemøsten.



Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde på en international sikkerhedskonference i den sydtyske by München søndag, at landet er klar til at angribe Iran og ikke blot landets allierede.



Israel og Iran er ærkefjender, og spændingerne mellem de to lande toppede 10. februar, da et israelsk kampfly blev skudt ned, efter at det havde været på bombetogt i Syrien.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 65,40 dollar mod 64,39 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,45 dollar mod 61,60 dollar fredag eftermiddag.



"Det stigende momentum, siden WTI ramte sidste uges lavpunkt i 58 dollar, er fortsat."



"Olien har fået mild støtte fra stigninger på det asiatiske aktiemarked, men er blevet presset af en stigning i antallet af amerikanske borerigge i drift og en lille styrkelse af dollar," siger Tetsu Emori, som er administrerende direktør for Emori Capital Management i Tokoy.



En ounce guld står mandag i 1347 dollar mod 1347 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber mandag morgen handlet til 7184 dollar per ton svarende til et fald på 0,7 pct.



/ritzau/FINANS