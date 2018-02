Valuta: Dollar holder fast i fredagens rebound

Relateret indhold Artikler

Dollar holder mandag morgen fast i den styrkelse, som valutaen oplevede fredag, efter at den først havde rundet det svageste niveau i mere end tre år.



Mandag morgen koster en euro 1,2416 dollar mod et niveau på 1,2448 dollar fredag kl. 17. Forinden fredag havde kursen været oppe i 1,2555 dollar, før en mindre korrektion satte ind og gav revanche til den amerikanske valuta.



I løbet af sidste uge blev dollar svækket fra niveauet 1,2250 per euro.



"Sidste uges nedtur for dollar var muligvis overdreven - for eksempel var dollarens fald til midt 105 yen-niveauet for hurtigt."



"Det er naturligt, at dollar kommer igen oven på en nedtur af den størrelsesorden," siger Yukio Ishizuki, som er valutastrateg hos Daiwa Securities i Tokoy til Reuters.



Over for yen har dollar rettet sig til 106,38 yen fra 106,03 yen fredag kl. 17 - efter at den tidligere fredag havde været helt nede i 105,55 yen.



Der går endvidere 132,04 yen på en euro mod 131,99 yen fredag.



Det amerikanske marked holder mandag lukket på grund af Presidents Day. Der er ingen amerikanske nøgletal på programmet, og ej heller store europæiske af slagsen.



/ritzau/FINANS